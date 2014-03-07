Спікер Ради Федерації РФ заявляє, що підтримає приєднання Криму
Вона вважає, що парламент Криму має право проводити референдум.
Спікер Ради федерації РФ Валентина Матвієнко заявляє, що підтримає приєднання Криму до Росії.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це вона сказала сьогодні в ході зустрічі з главою парламенту Криму Володимиром Константиновим.
"Парламент Криму вибрав найдемократичнішу форму проведення референдуму як найвищу форму волевиявлення народу. Я хочу відповідально заявити від імені верхньої палати, яка представляє інтереси всіх регіонів РФ: у разі, якщо народ Криму на референдумі виявить свою волю і ухвалить рішення про входження до складу Росії, ми як верхня палата російського парламенту, безперечно, таке рішення підтримаємо", - наголосила Матвієнко.
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Вона вважає, що парламент Криму має право проводити референдум. За її словами, право нації на самовизначення ніхто не скасовував і воно закріплене в основних документах ООН.
"Рішення парламенту АРК про проведення референдуму є міжнародною визнаною практикою. Досить звернутися до досвіду Шотландії, яка оголосила у вересні референдум", - сказала Матвієнко.
Як повідомляв УНІАН, 6 березня парламент Криму переніс з 30 на 16 березня загальнокримський референдум про статус автономії. За словами віце-спікера парламенту автономії Сергія Цекова, на референдум виносяться два питання: «Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта?» і «Ви за відновлення Конституції Криму 1992 року, де Крим є частиною України, але фактично має повноваження окремої держави?».
Також депутати кримського парламенту проголосували за приєднання Криму до Росії.
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Водночас у ЦВК заявляють, що юридичної бази для проведення референдуму в Криму немає. Як заявив у коментарі УНІАН член Центральної виборчої комісії Юрій Донченко, в законі про всеукраїнський референдум, в його прикінцевих і перехідних положеннях, визначено, що закон про місцеві референдуми втратив силу, а новий закон Верховна Рада ще не розробила.
В.о. Президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов 6 березня заявив, що ВР України ініціюватиме розпуск парламенту Криму. “Ми захистимо недоторканність нашої території. Ми захистимо суверенність нашої країни”, - наголосив Турчинов і висловив упевненість у тому, що “громадяни України, які проживають на території Криму, всіляко цьому сприятимуть”.