Спікер Ради Федерації РФ заявляє, що підтримає приєднання Криму

Спікер Ради федерації РФ Валентина Матвієнко заявляє, що підтримає приєднання Криму до Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це вона сказала сьогодні в ході зустрічі з главою парламенту Криму Володимиром Константиновим.

"Парламент Криму вибрав найдемократичнішу форму проведення референдуму як найвищу форму волевиявлення народу. Я хочу відповідально заявити від імені верхньої палати, яка представляє інтереси всіх регіонів РФ: у разі, якщо народ Криму на референдумі виявить свою волю і ухвалить рішення про входження до складу Росії, ми як верхня палата російського парламенту, безперечно, таке рішення підтримаємо", - наголосила Матвієнко.

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Вона вважає, що парламент Криму має право проводити референдум. За її словами, право нації на самовизначення ніхто не скасовував і воно закріплене в основних документах ООН.

"Рішення парламенту АРК про проведення референдуму є міжнародною визнаною практикою. Досить звернутися до досвіду Шотландії, яка оголосила у вересні референдум", - сказала Матвієнко.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня парламент Криму переніс з 30 на 16 березня загальнокримський референдум про статус автономії. За словами віце-спікера парламенту автономії Сергія Цекова, на референдум виносяться два питання: «Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта?» і «Ви за відновлення Конституції Криму 1992 року, де Крим є частиною України, але фактично має повноваження окремої держави?».

Також депутати кримського парламенту проголосували за приєднання Криму до Росії.

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Водночас у ЦВК заявляють, що юридичної бази для проведення референдуму в Криму немає. Як заявив у коментарі УНІАН член Центральної виборчої комісії Юрій Донченко, в законі про всеукраїнський референдум, в його прикінцевих і перехідних положеннях, визначено, що закон про місцеві референдуми втратив силу, а новий закон Верховна Рада ще не розробила.

В.о. Президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов 6 березня заявив, що ВР України ініціюватиме розпуск парламенту Криму. “Ми захистимо недоторканність нашої території. Ми захистимо суверенність нашої країни”, - наголосив Турчинов і висловив упевненість у тому, що “громадяни України, які проживають на території Криму, всіляко цьому сприятимуть”.