В Україні немає умов для проведення виборів Президента 25 травня - Матвієнко

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, зокрема Матвієнко заявила, що Росія не визнає нинішню владу України і вважає, що вибори Президента України оголошені поспіхом, оскільки в країні немає відповідних умов.

«Ми не вважаємо, що в Україні є умови для проведення чесних, рівноправних, прозорих і відкритих виборів. І якщо влада це не усвідомить і не поверне свої дії в конституційне русло, то легітимність цих виборів, безумовно, залишається відкритою», - сказала Матвієнко.

Читайте такожРосія перериває дипломатичні відносини з Україною - Чуркін