В Україні немає умов для проведення виборів Президента 25 травня - Матвієнко
12:05, 07 березня 2014Політика
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Спікер Ради федерації Федеральних зборів Росії Валентина Матвієнко вважає, що в Україні немає умов для проведення виборів Президента 25 травня.
Матвієнко не вірить у чесність українських виборів
Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, зокрема Матвієнко заявила, що Росія не визнає нинішню владу України і вважає, що вибори Президента України оголошені поспіхом, оскільки в країні немає відповідних умов.
«Ми не вважаємо, що в Україні є умови для проведення чесних, рівноправних, прозорих і відкритих виборів. І якщо влада це не усвідомить і не поверне свої дії в конституційне русло, то легітимність цих виборів, безумовно, залишається відкритою», - сказала Матвієнко.
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