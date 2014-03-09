У мережі з'явилося відео обстрілу літака українських прикордонників у Криму
11:37, 09 березня 2014Політика
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У Інтернеті з'явилося відео обстрілу літака українських прикордонників у Криму.
Як уже повідомляла прес-служба Держприкордонслужби України, учора близько 17.30 російськими військовослужбовцями в районі Армянска був обстріляний прикордонний легкий літак, на борту якого немає жодного озброєння.
"Повітряний засіб здійснював патрулювання державного кордону та прикордонних районів. В ході патрулювання літак виявив численні пости російський військовослужбовців, що розташовані вздовж перекопського перешийку. З одного із них (останні 10 сек. відео) і був відкритий вогонь по прикордонному літаку", - повідомляє Державна прикордонна служба.
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