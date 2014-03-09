Ходорковський: В Росії є люди, яким дружба з Україною важливіша за власну свободу

Колишній керівник компанії ЮКОС Михайло Ходорковський заявляє, що в Росії є люди, яким дружба з Україною важливіша за власну свободу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму виступі на Майдані Незалежності у Києві, де проходить святкування 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка.

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За словами Ходорковського, є “інша Росія”. Він зауважив, що цими днями безліч людей, незважаючи на загрозу арештів, виходили в Москві на мітинги проти війни Росії з Україною.

“Є люди, для яких дружба між українським та російським народом важливіша за їхню власну свободу”, - сказав він.

Ходорковський висловив сподівання, що Україна і Росія мають єдиний європейський шлях розвитку.

Крім того, Ходорковський зазначив, що цієї ночі відвідав Майдан і спілкувався з людьми.

“Російська пропаганда, як завжди, бреше. Тут немає фашистів і нацистів. Точніше, їх не більше, ніж на вулицях Москви і Санкт-Петербурга. Тут нормальні хлопці: росіяни, українці, кримські татари, мої ровесники, воїни-афганці”, - сказав він і додав, що ці люди відстояли свою свободу.

Присутні на Майдані позитивно сприйняли виступ Ходорковського, а на початку його виступу скандували: “Росія, вставай!”.

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Крім того, зі сцени вірші Шевченка своїми рідними мовами, зокрема, прочитали посли Польщі Генрік Літвін, Японії Тоічі Саката, аташе з питань культури Посольства Великої Британії, аташе з питань культури Посольства Німеччина, перший радник посла Франції в Україні а директор Італійського інституту в Україні.

Також на Майдані виступив віце-спікер парламенту Руслан Кошулинський.

У даний час зі сцени продовжують виступами українські посадовці.