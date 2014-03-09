Захоплених у Криму журналістів вивезли у невідомому напрямку, на зв'язок вони не виходять

Як повідомив Українській правді журналіст "Главкому" Олексій, якого після перевірки на КПП відпустили, на місці зупинки автівок активістів було багато військових та невідомих у військовій формі.

За його словами, зупинені групи журналістів відокремили одну від одної та перевіряли представники "Беркуту", "самооборони Криму" та "зелені чоловічки".

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У одній з затриманих машин їхали двоє дівчат – активісток Автомайдану.

Олексій бачив, як їх речі з машину були розкидані – дівчата везли до Криму листи для український військових, якісь продукти, українську символіку, прапори і т.і.

Також, за його свідченням, з боку виглядало наче дівчат били та в них були зав'язані руки, вони плакали.

Потім їх машину відтягнули кудись в бік, а самих дівчат повели у невідомому напрямку.

Після інциденту близько 16:00 зв'язку з ними немає досі. Останній раз вони виходили на зв'язок ще до прибуття на КПП близько 13:00.

Окрім того зникли ще кілька людей з іншої машини: фотокорреспондент-фрілансер Олесь (прізвище невідоме) та ще один журналіст. Водій автівки Jeep Wrangler з номерами АЕ 9115 ЄВ, який віз групу журналістів, також зник.

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Дружина водія – Катерина Абієва – повідомила, що її чоловік Євген Рахно був затриманий на КПП у Перекопі.

"Він віз групу з трьох журналістів. Два з них - з "Главкому". На Перекопі їх зупинили, перевернули догори дном всю машину, знайшли камери, викинули їх на землю. Повели в невідомому напрямку. Зараз з ними немає зв'язку", - зазначила Абієва.

За її словами, у групі одна дівчина, фотокореспондент.

Журналіста з Глакома Олексія пропустили через КПП через те, що його зустрічав брат з кримською пропискою на своїй машині.

Подальша доля зниклих невідома.

Разом з тим отримати якусь інформацію через ДАІ, які стоять поруч з російськими частинами біля КПП, не вдалося.

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У свою чергу у спільноті Євромайдан SOS повідомили: трьох журналістів, яких затримали під час переходу в Армянську, зараз везуть в СБУ Севастополя.

"Їх затримав Севастопольський Беркут в Армянську, потім були викликані співробітники СБУ із Севастополя, яким і передали журналістів", - йдеться у повідомленні.