ЗМІ: У Криму військові РФ захопили українських журналістів та поставили їх на коліна

На в'їзді в Крим з боку Херсонської області бойовики у військовій формі російської армії затримали дві групи українських журналістів. Про це повідомив журналіст видання «Главком», який перебуває на місці подій.

Він повідомив, що у одного із затриманих дівчат бойовики при обшуці виявили на руці татуювання "Небесна сотня". Один з чоловіків у формі почав їм погрожувати: «Вас вже сотня? Зараз буде 102».

Після цього дівчат, які прибули до Криму на автомобілі Citroen білого кольору з українськими номерами, повели в невідомому напрямку.

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«Чоловіки спочатку поставили дівчат на коліна, а потім кудись забрали», - передав журналіст. Він також повідомив, що телефони його колег зараз не відповідають.

Іншу групу працівників медіа, серед яких був журналіст видання «Главком» також затримали. Озброєні люди вкрали у співробітника видання "Главком" всі готівкові гроші, але потім відпустили.