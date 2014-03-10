Севастополь затвердив офіційний статус російської мови

7 березня 2014 року виконуючий обов'язки голови Севастопольської міської державної адміністрації Дмитро Бєлік видав розпорядження про заборону використання в СМДА державної української мови в діловодстві документообіг. Згідно з даним розпорядженням офіційною мовою для ведення діловодства і документообігу є російська мова, повідомляє new-sebastopol.com.

Читайте такожУ Бахчисараї викрали командира української військової частини

«Відповідно до Європейської хартії регіональних мов і мов нацменшин від 05.11.92, ратифікованої державою Україна 15.05.03, статті 11 Закону України «Про засади державної мовної політики», рішенням Севастопольської міської Ради від 26.04.06 № 11 «Про заходи з реалізації положень Європейської хартії регіональних мов і мов національних меншин стосовно російської мови на території севастополя», враховуючи, що в м.Севастополі основною мовою є російська» , - зазначено в документі.

Встановити з 12.03.14 ведення діловодства і документації Севастопольської міської державної адміністрації російською мовою.