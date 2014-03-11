Прокуратура відмовилась в суді від обвинувачень стосовно двох «дніпропетровських терористів»

Про це УНІАН повідомив адвокат Реви Віталій Погосян.

За його словами, Індустріальний суд має винести ухвалу щодо позиції сторони обвинувачення сьогодні у другій половині дня.

Довідка УНІАН. 27 квітня 2012 року в центрі Дніпропетровська пролунали чотири вибухи, внаслідок яких постраждала 31 особа, зокрема, 10 дітей. За інформацією правоохоронних органів, всі вибухові пристрої були саморобними, вони були закладені в бетонні урни.

За фактом вибухів прокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (теракт, скоєний за попередньою змовою групою осіб).

1 червня 2012 року генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявив про затримання чотирьох підозрюваних у скоєнні терактів у Дніпропетровську. Він заявив, що вибухи у Дніпропетровську були організовані з корисливою метою - зловмисники вимагали 4,5 млн доларів.

Затримані Віктор Сукачов, Віталій Федоряк, Лев Просвірнін і Рева також підозрюються в організації ще трьох терактів, скоєних у жовтні-листопаді 2011 року в Дніпропетровську, Харкові і Запоріжжі.

Справа розглядається в Індустріальному райсуді Дніпропетровська.

Обвинувачений у пособництві скоєнню терактів у Дніпропетровську Рева неодноразово заперечував свою причетність до скоєння цього злочину, і заявляв, що докази проти нього сфальсифіковані.