Прокуратура відмовилась в суді від обвинувачень стосовно двох «дніпропетровських терористів»
Представники прокуратури як державні обвинувачі сьогодні під час слухань в Індустріальному районному суді Дніпропетровська зачитали постанову про відмову в обвинуваченні стосовно двох «дніпропетровських терористів» Дмитра Реви та Лева Просвірніна.
Про це УНІАН повідомив адвокат Реви Віталій Погосян.
За його словами, Індустріальний суд має винести ухвалу щодо позиції сторони обвинувачення сьогодні у другій половині дня.
Довідка УНІАН. 27 квітня 2012 року в центрі Дніпропетровська пролунали чотири вибухи, внаслідок яких постраждала 31 особа, зокрема, 10 дітей. За інформацією правоохоронних органів, всі вибухові пристрої були саморобними, вони були закладені в бетонні урни.
За фактом вибухів прокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (теракт, скоєний за попередньою змовою групою осіб).
1 червня 2012 року генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявив про затримання чотирьох підозрюваних у скоєнні терактів у Дніпропетровську. Він заявив, що вибухи у Дніпропетровську були організовані з корисливою метою - зловмисники вимагали 4,5 млн доларів.
Затримані Віктор Сукачов, Віталій Федоряк, Лев Просвірнін і Рева також підозрюються в організації ще трьох терактів, скоєних у жовтні-листопаді 2011 року в Дніпропетровську, Харкові і Запоріжжі.
Справа розглядається в Індустріальному райсуді Дніпропетровська.
Обвинувачений у пособництві скоєнню терактів у Дніпропетровську Рева неодноразово заперечував свою причетність до скоєння цього злочину, і заявляв, що докази проти нього сфальсифіковані.