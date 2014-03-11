Сьогодні ввечері в Україні вимкнуть кілька російських каналів

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення України вимагає від провайдерів програмної послуги до 19:00 11 березня поточного року припинити ретрансляцію у своїх мережах передач російських телеканалів «Вести», «Россия 24», ОРТ (Первый канал всемирная сеть), «РТР Планета», «НТВ-Мир».

Про це йдеться в заклику Національної ради до провайдерів програмної послуги і кабельних операторів, переданому УНІАН.

У повідомленні також зазначається, що станом на 12:00 вівторка, 11 березня, вже до 50 відсотків провайдерів по всій Україні відключили мовлення цих іноземних каналів, інші готуються до відключення.

Національна рада звертається до об’єднань провайдерів програмної послуги – Спілки кабельного телебачення, Всеукраїнської асоціації операторів кабельного телебачення і телеінформаційних мереж, Асоціації «Укртелемережа», Телекомунікаційної палати України, Асоціації «Західноукраїнська гільдія операторів кабельного телебачення», Асоціації правовласників та постачальників контенту, Асоціації телевізійно-інформаційних мереж Криму та керівництва кабельних операторів таких як «Воля», Укртелеком, «Тріолан», «Датагруп», «Фарлеп Інвест», «Інформаційні технології», «Віасат» та інших виконати цю вимогу.

Читайте такожКабельні оператори відключили українські канали, бо їм погрожували зброєю, - джерела «1+1» Як зазначається в повідомленні, «така ситуація в інформаційному полі України викликана необхідністю гарантування інформаційної безпеки відповідно до Рішення РНБО України від 1 березня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України» і звернення Ради національної безпеки і оборони України від 6 березня 2014 року № 242/2-5-1 до Національної ради».

Натомість Національна рада рекомендує забезпечити ретрансляцію у мережах України передач телеканалів ATR, ДТРК «Крим» та Чорноморської ТРК.

Національний регулятор скликає термінову нараду з керівниками об’єднань провайдерів програмної послуги і найбільших провайдерів України о 14.00 у середу, 12 березня цього року, зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації звернувся до постачальників (провайдерів) програмної послуги з рекомендацією зважено переглянути формування пакету програм універсальної програмної послуги та призупинити трансляцію програм російських телеканалів, які грубо порушують законодавство України. Про це повідомив заступник голови Комітету ВР з питань свободи слова та інформації Ігор Мірошниченко.

Як зазначається, це звернення є результатом моніторингу програм російських телеканалів, які здійснюють ретрансляцію своїх програм на територію України. Зокрема, результати моніторингу показали, що в діяльності російських телеканалів «НТВ-Мир», «РТР-Планета», «Первый канал. Всемирная сеть» та «Россия 24» зафіксовано ознаки порушення статей 6 та 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», оскільки в їхніх програмах містилась інформація із закликами насильницької зміни конституційного ладу України, агресивних дій проти України, поширення інформації, яка порушує законні права та інтереси фізичних та юридичних осіб, посягає на честь і гідність особи.