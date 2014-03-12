Омбудсмен: Україна програє інформаційну війну в Криму

Про це в ефірі "5 каналу" сказала уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська.

"Порушується право на свободу інформації, право на свободу вираження своїх думок. При цьому ми повинні розуміти, що в Криму, крім всіх військових дій, які там відбуваються, йде страшна інформаційна війна, яку, на жаль, до пори до часу Україна програвала, а зараз Україну з неї просто усунули", - сказала вона.

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Омбудсмен підкреслила, що у жителів Криму сьогодні немає джерела об'єктивної інформації про дії центральної влади. За її словами, така інформація, "була б об'єднуючим чинником і гарантією дотримання прав всіх кримчан".

На думку Лутковської, передавати інформацію можна тільки за допомогою мовлення телекомпаній Чорноморська ТРК і АТР, які зараз продовжують працювати. Крім цього об'єктивну інформацію про процеси, що відбуваються в Україні, жителі АРК можуть отримувати з інтернету та соціальних мереж.