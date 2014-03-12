У Чорному морі почалися спільні навчання Болгарії, Румунії та США

Командування ВМС Болгарії оголосило про початок спільних військових навчань із Румунією та США в Чорному морі, передають РИА Новости з посиланням на Рейтер.

Навчання мали початися ще 11 березня, проте старт було відкладено на добу через несприятливі метеорологічні умови.

Навчання із забезпечення безпеки пройдуть у територіальних водах Румунії. У них братимуть участь фрегат болгарських ВМС, три румунські кораблі та американський есмінець із керованою ракетною зброєю Truxtun. Корабель є частиною авіаносної ударної групи на чолі з авіаносцем George H.W. Bush, що діє в зоні відповідальності шостого флоту ВМС США. Цей есмінець типу Arleigh Burke оснащений системою сповіщення й протиповітряної оборони Aegis із протиракетами, а також крилатими ракетами Tomahawk.

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Раніше командування американських ВМС зазначало, що навчання були заплановані ще до подій у Криму.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Рада федерації Росії одноголосно прийняла пропозицію Президента РФ Володимира Путіна про введення військ в Україну.

При цьому в Криму з 27 лютого російські військовослужбовці блокують роботу військових частин, прикордонних постів, чинять моральний і фізичний тиск на прикордонників і військовослужбовців.

За даними МЗС України, станом на 10 березня в Криму перебувають 18 тис. 780 російських військовослужбовців.

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“За даними правоохоронних органів і силових структур, кількість військовослужбовців Росії в АРК станом на 10 березня оцінюється, за найскромнішими підрахунками, у 18 тис. 780 військовослужбовців, із них 11 тис. 370 військовослужбовців Чорноморського флоту Росії, зокрема 2 тис. 350 морських піхотинців і понад 7 тис. 400 військовослужбовців зі складу інших з'єднань і частин Збройних сил РФ”, - сказав директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

За його словами, у цілому з початку загострення ситуації в АРК російськими військовослужбовцями заблоковано й виведено з ладу 40 із 56 об'єктів Державної прикордонної служби, захоплено 20 об'єктів і заблоковано 46 об'єктів державної інфраструктури. Зокрема, захоплено 4 військових частини й заблоковано 37.

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В. о. Президента України Олександр Турчинов заявив, що військового втручання Збройних Сил України в Криму не буде, щоб не піддавати небезпеці східні області країни.

Разом із тим в.о. міністра оборони України Ігор Тенюх сьогодні заявив, що Міністерство оборони України розглядає всі варіанти розвитку ситуації в Криму, зокрема відпрацьовує можливість військової присутності на півострові.