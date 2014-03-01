Рада Федерації РФ дозволила Путіну почати війну з Україною

Рада Федерації Росії одноголосно прийняв пропозицію президента Росії Володимира Путіна про введення військ в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували всі 90 сенаторів, які беруть участь у голосуванні.

Після голосування вони почали аплодувати.

«Розглянувши звернення президента РФ, і виходячи з інтересів і безпеки життя громадян РФ, наших співвітчизників та особового складу військового контингенту збройних сил РФ, що дислокуються у відповідності з міжнародним договорами на території України , Автономна Республіка Крим, відповідно до пункту « г » частини 1 статті 102 Конституції Російської Федерації Рада Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації постановляє: дати згоду президенту РФ на використання Збройних сил Російської Федерації на території України до нормалізації суспільно -політичної обстановки в цій країні» , - йдеться в рішенні верхньої палати російського парламенту.

Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін вніс звернення в Раду Федерації про використання Збройних сил РФ на території України до нормалізації суспільно-політичної ситуації в цій країні.