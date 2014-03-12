Джемілєв обговорить з Путіним виведення російських військ з Криму

"Головна умова - щоб з нашої території вивели російські війська. А далі можемо вже про все говорити. Я вважаю, що ні декларації, ні постанови про кримських татар не мають юридичної сили, оскільки Верховна Рада Криму нелегітимна, тому що вона вчинила, як сепаратистська структура. Ми маленький народ, ми воювати один на один з Росією не збираємося", - сказав Джемілєв в інтерв'ю татарської редакції "Радіо Свобода", передає Дзеркало тижня.

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Мустафа Джемілєв прибув до Москви увечері 11 березня. Він вже розмовляв з послами України і Туреччини в Росії. Лідер кримських татар поїхав до Москви на запрошення колишнього президента Татарстану Мінтімера Шаймієва, який запропонував йому організувати зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним.

Мустафа Джемілєв сказав, що обговорив цю пропозицію з прем'єр - міністром України Арсенієм Яценюком і отримав згоду на те, щоб поспілкуватися з президентом Путіним про відведення російських військ з Криму.