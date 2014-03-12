МЗС повідомляє про пересування груп росіян на материкову частину України

Дії Збройних сил Російської Федерації у Криму відзначаються переміщенням груп громадян РФ на материкову частину України - до Одеси, Херсона, Миколаєва, Запоріжжя, Дніпропетровська і Донецька - для подальшої участі в акціях протесту проти діючої влади України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

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За його словами, відзначається активізація діяльності проросійських політичних сил та екстремістських організацій у південно-східних областях України, продовження пересування підрозділів Збройних сил та ЧФ РФ по території Криму, нарощування кількості важкої бронетехніки у західній та північній частині півострова. Крім того, триває зведення фортифікаційних споруд та облаштування блок-постів на в'їзді до Криму.

“За інформацією силових структур України, Російська Федерація продовжує нарощування військової присутності в АРК, зокрема відмічається активність військової авіації Збройних сил Російської Федерації на кордоні з Україною у напрямку Сумської та Чернігівської областей та накопичення військ на кордоні з Білоруссю”, - сказав Перебийніс.

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За його словами, за повідомленням Державної прикордонної служби, на виїзді із Криму зростає кількість біженців, здебільшого кримських татар. Згідно з даними, отриманими із контрольних постів, за минулу добу з Криму виїхали 265 осіб.

Крім того, за словами Перебийноса, мають місце випадки викрадення проукраїнських активістів та представників ЗМІ у Криму силами контрольованих російською стороною бандитських угруповань.