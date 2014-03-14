Кримські татари планують утворити «живий ланцюг» за єдність України

Тисячі людей сьогодні вдень вийдуть уздовж головних автошляхів півострова і творять "живий ланцюг" на знак протесту проти планів сепаратистів, повідомляє Радіо Свобода.

В акції планують брати участь не тільки кримські татари, а й активісти українських організацій, пересічні небайдужі кримчани.

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Від ідеї організації багатотисячного мітингу в Сімферополі керівники Меджлісу відмовилися. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, вони побоюються провокацій і кровопролиття, які можуть бути використані окупантами для посилення терору проти опонентів приєднання Криму до Росії.

Тим часом, лише за офіційними даними близько тисячі людей уже залишили територію Криму через побоювання репресій. Насправді, повідомляє кореспондент Радіо Свобода, таких людей може бути значно більше – кримські татари евакуюють жінок і дітей у західні регіони України на запрошення громадян і влади.