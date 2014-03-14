Тимошенко зустрілася у Берліні з Ходорковським

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», зустріч відбулася 13 березня в берлінській клініці "Шаріте", де Тимошенко проходить курс лікування після ув'язнення.

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На зустрічі було обговорено ситуацію, що склалася в Україні у зв'язку з російською агресією, йдеться в повідомленні.

Тимошенко також подякувала російській інтелігенції за підтримку України в цей драматичний час, додали в “Батьківщині”.