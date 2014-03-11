Тимошенко вже лікується у Німеччині: їй зробили перший укол

Це укол у поперековий відділ хребта з кількох препаратів, котрий має знеболити і допомогти зняти набряк, йдеться в сюжеті ТСН. Так Тимошенко лікують міжхребцеву грижу і корінцевий синдром – здавлювання нервів. За словами колишньої прем'єрки біль не дозволяє їй рухатися нормально вже кілька років.

У мережі з'явилися фотографії Тимошенко у візку в оточенні лікарів. Ще кілька днів фахівці спостерігатимуть за реакцією організму. Потім вирішать: скільки ще маніпуляцій повторювати.

Читайте такожТимошенко пробуде в Берліні приблизно тиждень - керівник клініки Шаріте

За словами вітчизняного нейрохірурга Миколи Поліщука, шанси вилікувати її без операції в клініці оцінюють як великі. Нині пацієнтка проходить фізіотерапію. До лікування готові долучитися ортопеди, неврологи, нейрохірурги та ще низка медиків.

За лікування, стверджує Поліщук, Тимошенко платить сама. "Якість німецька - повірте мені! Ця маніпуляція, проведена в гострому періоді захворювання, дозволяє хворому за три-чотири години встати з візка чи кинути милиці. Коли захворювання переходить у хронічну стадію, лікування звісно затягується", - говорить нейрохірург Микола Поліщук. Нагадаємо, лікарі "Шаріте" вагаються, чи робити Тимошенко операцію на хребті.