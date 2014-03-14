Війна з Україною буде початком кінця Росії і призведе до розпаду РФ - Джемілєв

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Джемілєв заявив журналістам у штаб-квартирі НАТО після зустрічі із заступником Генерального секретаря Альянсу Александром Вершбоу та послами 28-ми країн-членів НАТО.

"Ситуація в Криму - це авантюра Російської держави. Вона не несе користі ні кримським татарам, ні Україні, але й самій Росії користі теж не принесе. Війна з Україною стане початком кінця Росії і призведе до її розпаду. Але це буде небезпечно, бо мова йтиме про розпад ядерної держави", - сказав Джемілєв.

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Він також прокоментував свою телефонну розмову з Президентом Росії Володимиром Путіним, яка відбулась раніше цього тижня. (Згідно з повідомленнями, Путін сказав Джемілєву, що Україна «не зовсім законно» вийшла зі складу СРСР).

"Я йому (Путіну) сказав, що абсурдно референдумом визначати майбутнє Криму в цих умовах. А він відповів, що не завжди всі процедури дотримуються. І, мовляв, вихід України та інших союзних республік з СРСР передбачав одну процедуру, а сам вихід відбувся згідно з іншою процедурою," - передав Джемілєв суть розмови з російським Президентом.