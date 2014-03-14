У Харкові проросійські молодики громили офіс "Просвіти". Дві людини загинули

Про це пише користувач соцмережі Twitter.

"Фашистствующие молодики в ці хвилини розгромили офіс "Просвіти" на вул. Римарській і палять її", - пише вона.

Як повідомили УНІАН очевидці, на вулиці Римарській, неподалік будинку №18, в якому розташовані офіси «Просвіти» та організації «Патріот України», перебувають кілька десятків молодих людей спортивної статури, кілька з них одягнені у камуфльований одяг та мають георгіївські стрічки.

За словами одного з активістів Правого Сектора, який перебуває в будівлі Просвіти, кілька десятків людей з числа прихильників сепаратизму і приєднання Харківщини до Росії, пішли на штурм.

"Щойно нам вибили кілька вікон і розбили нашу машину", - повідомив журналісту 057 активіст.

Також члени Правого Сектора просять журналістів, активістів Євромайдану і просто патріотично налаштованих харків'ян підійти до будівлі Просвіти, щоб допомогти припинити провокацію.

У дворі будинку по Римарській, 18 чути вибухи, схожі на постріли, а також значно потужніші вибухи. З вікон будинку були викинуті кілька «коктейлів Молотова». З місця події карети «швидкої» забрали кількох постраждалих.

Зараз працівники міліції очепили вулицю Римарську від Харківського академічного театру опери та балету до Харківського державного академічного театру імені Т. Шевченка. Рух транспорту та для пішоходів перекритий.

За попередньою інформацією, конфлікт стався між активістами «Правого сектору», які забарикадувалися в офісі «Просвіти», та молодими людьми з бійцівського клубу «Оплот» та Народного ополчення, яке збирали захисники пам’ятника Леніну в Харкові. На цей час причину конфлікту з’ясувати не вдалося.

За відомостями очевидців, зараз частина молодих людей, які намагалися прорватися до будинку, в якому знаходяться офіси «Просвіти» та «Патріоту України», вийшли на вулицю Сумську та контролюють транспорт, який їде по ній.

«Зараз тітушки перекрили вулицю Сумську (паралельна вулиці Римарській – УНІАН), шмонають машини. Мета – не дати вийти «Правому сектору», щоб розправитися з ними. Вони не пускають ні машини, ні пішоходів. На Римарській в багатьох видно під одягом бронежилети, дехто в касках», - розповів УНІАН очевидець подій, додавши, що молодики також контролюють вулицю Римарську.

23.52. Мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що на вулиці Римарській загинуло дві людини і поранені п'ять

23.56 До будівлі на вулицю Римарська, 18 приїхав міський голова Геннадій Кернес