Кличко: Військові повинні адекватно відповідати на спроби вторгнення на територію України

22:11, 16 березня 2014
Політика
0 0

 Українська армія має охороняти кордони країни у відповідності до сьогоднішньої ситуації та рішуче реагувати на будь-які загрози проникнення російських вояків на територію України.

Кличко

Про це заявив лідер "УДАРу" Віталій Кличко під час перебування на прикордонному відділі "Гірськ" на Чернігівщині, повідомляє прес-служба партії.

"Військові повинні адекватно відповідати на спроби вторгнення на територію України. Бо ми вже бачимо, як російські вояки, яких сьогодні "немає" в Криму, здійснюють вилазки на Херсонщину. А МЗС Росії попереджає, що розглядатиме звернення про "захист" наших громадян на Сході України. Це загроза повномасштабної інтервенції в нашу країну. Нас змушують оборонятися, і ми повинні захищати свою державу",- наголосив Кличко.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter