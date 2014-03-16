Кличко: Військові повинні адекватно відповідати на спроби вторгнення на територію України

Про це заявив лідер "УДАРу" Віталій Кличко під час перебування на прикордонному відділі "Гірськ" на Чернігівщині, повідомляє прес-служба партії.

"Військові повинні адекватно відповідати на спроби вторгнення на територію України. Бо ми вже бачимо, як російські вояки, яких сьогодні "немає" в Криму, здійснюють вилазки на Херсонщину. А МЗС Росії попереджає, що розглядатиме звернення про "захист" наших громадян на Сході України. Це загроза повномасштабної інтервенції в нашу країну. Нас змушують оборонятися, і ми повинні захищати свою державу",- наголосив Кличко.