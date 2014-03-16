Кличко: Військові повинні адекватно відповідати на спроби вторгнення на територію України
22:11, 16 березня 2014Політика
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Українська армія має охороняти кордони країни у відповідності до сьогоднішньої ситуації та рішуче реагувати на будь-які загрози проникнення російських вояків на територію України.
Військові повинні адекватно відповідати на спроби вторгнення на територію України
Про це заявив лідер "УДАРу" Віталій Кличко під час перебування на прикордонному відділі "Гірськ" на Чернігівщині, повідомляє прес-служба партії.
"Військові повинні адекватно відповідати на спроби вторгнення на територію України. Бо ми вже бачимо, як російські вояки, яких сьогодні "немає" в Криму, здійснюють вилазки на Херсонщину. А МЗС Росії попереджає, що розглядатиме звернення про "захист" наших громадян на Сході України. Це загроза повномасштабної інтервенції в нашу країну. Нас змушують оборонятися, і ми повинні захищати свою державу",- наголосив Кличко.
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