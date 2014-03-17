Російська телевізійна пропаганда перевершує себе - глава МЗС Швеції
08:20, 17 березня 2014Політика
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Про це міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт написав у своєму Twitter.
Голова МЗС Швеції: російська телевізійна пропаганда перевершує себе / uk.wikipedia.org
Російська телевізійна пропаганда перевершує себе. Про це міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт написав у своєму Twitter.
«Злегка новий поворот у дипломатії з загрозою перетворити США в "радіоактивні відходи". Російська телевізійна пропаганда перевершує себе».
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Як раніше повідомляв УНІАН, Російський пропагандист Дмитро Кисельов погрожує США ядерною зброєю. Про це він заявив в ефірі підсумкової програми на каналі Росія.
Так він заявив, що "Росія - єдина країна, яка може перетворити США на радіоактивний попіл".
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