Російська телевізійна пропаганда перевершує себе - глава МЗС Швеції

Російська телевізійна пропаганда перевершує себе. Про це міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт написав у своєму Twitter.

«Злегка новий поворот у дипломатії з загрозою перетворити США в "радіоактивні відходи". Російська телевізійна пропаганда перевершує себе».

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Як раніше повідомляв УНІАН, Російський пропагандист Дмитро Кисельов погрожує США ядерною зброєю. Про це він заявив в ефірі підсумкової програми на каналі Росія.

Так він заявив, що "Росія - єдина країна, яка може перетворити США на радіоактивний попіл".