Сьогодні Рада розгляне законопроект про часткову мобілізацію
10:20, 17 березня 2014Політика
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Сьогодні Верховна Рада розгляне законопроект “Про затвердження Указу Президента України “Про часткову мобілізацію”.
Сьогодні Рада повинна розглянути законопроект про часткову мобілізацію
Як передає кореспондент УНІАН, також планується розглянути законопроект про внесення змін до деяких законів про службу в військовому резерві.
Крім того, депутати розглянуть законопроект “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік”.
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Також ВР розгляне проект постанови про призначення Олега Наливайка головою Державного комітету телебачення і радіомовлення України.
Останнім питанням в сьогоднішньому порядку денному є дострокове припинення повноважень деяких народних депутатів.
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