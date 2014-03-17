Сьогодні Рада розгляне законопроект про часткову мобілізацію

10:20, 17 березня 2014
Політика
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Сьогодні Верховна Рада розгляне законопроект “Про затвердження Указу Президента України “Про часткову мобілізацію”.

Сегодня Рада должна рассмотреть законопроект о частичной мобилизации

Як передає кореспондент УНІАН, також планується розглянути законопроект про внесення змін до деяких законів про службу в військовому резерві.

Крім того, депутати розглянуть законопроект “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік”.

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Також ВР розгляне проект постанови про призначення Олега Наливайка головою Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

Останнім питанням в сьогоднішньому порядку денному є дострокове припинення повноважень деяких народних депутатів.

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