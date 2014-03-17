Обама погрожує Росії жорстким посиленням санкцій

Про це Обама заявив сьогодні під час брифінгу, повідомляється на сайті Білого дому.

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«Сполучені Штати Америки підтримують народ України в їхньому праві самим визначати свою долю. Територіальна цілісність і суверенітет мають поважитись і дотримуватись», - заявив він.

Барак Обама ще раз наголосив, що «проведення референдуму в Криму явно порушує Конституцію України і міжнародне право і не буде визнано міжнародним співтовариством». Також він заявив, що запровадив заходи, які стали відповіддю на те, що відбувається в Україні і ці заходи спрямовані проти Росії.

«Перш за все ми вводимо санкції у продовженні того, що почалося два тижні тому стосовно тих осіб, які підтримують порушення територіальної цілісності України, яких ми вважаємо відповідальними за це», - повідомив американський президент.

Також, зазначає Обома, «я підписав нове розпорядження, яке розширює масштаб цих санкцій. Я поширюю ці санкції на ряд посадових осіб Росії і всіх осіб, які надають матеріальну допомогу посадовим особам російського уряду».

Крім цього США висловлює «готовність ввести подальші санкції, якщо це буде необхідно. Ми також продовжуємо тісні консультації з нашими європейськими партнерами щодо можливих санкцій проти Росії».

«Міжнародне співтовариство буде стояти спільно на захисті територіальної цілісності і недоторканості», - підкреслив Обама.

«США будуть роз’яснювати Росії, що подальші провокації в Україні нічого не досягнуть, окрім подальшої ізоляції Росії. Якщо Росія буде продовжувати вторгнення в Україну ми готові застосувати наступні санкції», - наголосив Обама.

За його словами, наступні санкції будуть спрямовані проти економіки Росії. «І це буде вибором Росії продовжувати або не продовжувати ескалацію ситуації», - додав американський президент.

«Я як і раніше вірю, що можливі дипломатичні шляхи вирішення цієї кризи і налагодження відносин між Росією і Україною і що російські війська повернутися на свої бази і російський уряд почне діалог з українським, який відкритий до того, щоб провести конституційну реформу, вибори цієї весни», - наголошує президент США.

«Поки ці процеси не почалися, ми будемо твердо стояти на своїй позиції на підтримку України», - запевнив Обама.

Як повідомляв УНІАН, Сполучені Штати Америки запровадили санкції стосовно ряду осіб, дії яких були спрямовані на посилення кризи в Україні і підтримку військової агресії на території Автономної Республіки Крим, зазначається в офіційному повідомленні Білого Дому.