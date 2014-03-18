На Дніпропетровщині СБУ знайшла сепаратистів у соціальних мережах

На Дніпропетровщині обласне Управління СБУ встановило в рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) трьох осіб, причетних до розповсюдження ідей сепаратизму через соціальні мережі в Інтернеті.

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області, кримінальне провадження відкрито 14 березня слідчим відділом Управління СБУ стосовно групи осіб, які через соціальні мережі в Інтернеті публічно закликали до зміни територіального устрою України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

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«Співробітники СБУ встановили трьох активістів, мешканців Дніпропетровська, що належать до однієї з радикальних організацій, яка позиціонує свою діяльність, як «визвольний рух Південно-Східних регіонів України», - йдеться у повідомленні УСБУ.

15 березня за місцем проживання зазначених осіб проведено санкціоновані судом обшуки, під час яких правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та агітаційно-пропагандистські матеріали деструктивного характеру. Триває слідство.

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Як повідомляв УНІАН, 16 березня у Дніпропетровську в результаті проведення операції із запобігання сепаратистським проявам було затримано 5 осіб, які планували вчинити сепаратистсько-провокативні дії.