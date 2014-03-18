ГПУ готується відкрити справу за фактом вбивства в Криму українського військовослужбовця
Генеральна прокуратура України вирішує питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом вбивства в Криму українського військовослужбовця невідомими особами, які можуть належати до російських спецслужб.
Про це УНІАН повідомили джерела в правоохоронних органах.
Як повідомляв УНІАН, в ході штурму українського фотограмметричного центру в Сімферополі було вбито українського військовослужбовця - прапорщика, який ніс службу на території парку частини.
У зв`язку із загибеллю українського військовослужбовця, військовим частинам Збройних сил України, дислокованих в АР Крим, дозволено застосовувати зброю.
Читайте такожПри штурмі окупантами військового топографічного центру у Сімферополі вбито українського солдата
За даними Міноборони України, 18 березня під час штурму 13-го фотограмметричного центру в Сімферополі прямим попаданням в область серця був убитий прапорщик Какурін С.В., який перебував на спостережній вежі автопарку частини. Крім того, пострілами в область шиї і руки був поранений капітан Федун В.А. Ще один український військовослужбовець отримав тяжкі травми ніг і голови від ударів кийками, арматурою та іншими предметами.
Нападники були одягнені в військову форму військовослужбовців Збройних сил РФ без відзнак і озброєні автоматичною зброєю і снайперською гвинтівкою.
Командира частини полковника Андрія Андрюшина, який під час переговорів був захоплений, утримують в окремому приміщенні і силою змушують перейти на сторону кримського народу.