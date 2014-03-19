Росія вирішила привласнити половину кораблів ВМС України

До 20 бойових кораблів та суден забезпечення Військово-морських сил України (ВМСУ) можуть увійти до бойового складу Чорноморського флоту Росії, повідомив РИА Новости голова комітету Держдуми Росії з питань оборони, колишній командувач Чорноморським флотом адмірал Володимир Комоєдов.

До бойового складу ВМСУ раніше входило до 40 бойових кораблів, суден та катерів. Зараз приблизно половина з них залишаються в Севастополі та Донузлаві.

"Після підбиття підсумків референдуму можна говорити про те, що ті кораблі і судна, які зараз знаходяться в Криму, а це приблизно половина корабельного складу ВМСУ, формально увійдуть спочатку до морських сил самооборони Криму, а потім до бойового складу Чорноморського флоту Росії", - заявив Комоєдов.

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За його словами, до складу ЧФ можуть, зокрема, увійти корвети "Луцьк" та "Тернопіль", корабель управління "Славутич", малі протичовнові кораблі та ракетні катери, морські тральщики, а також єдиний в українському флоті підводний човен "Запоріжжя", які не залишили Севастополь.

Як підкреслив Комоєдов, командування ЧФ може також розраховувати на розгалужену систему базування флоту в Севастополі, Донузлаві, а також на морську авіацію (аеродром "Бельбек"), берегові частини та полігони бойової підготовки на суші і на морі.