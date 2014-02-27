Чорноморський флот Росії не несе загрози ситуації в Україні - Міноборони РФ

18:49, 27 лютого 2014
Політика
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Російський Чорноморський флот не несе жодної загрози ситуації в Україні й займається бойовою підготовкою в рамках російсько-українських угод.

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Про це заявив журналістам заступник міністра оборони РФ Анатолій Антонов, повідомляє РІА «Новости».

"В даний час всі з'єднання і частини займаються повсякденною діяльністю, зокрема пов'язаною з бойовою підготовкою. Жодної загрози такі дії не представляють. Юридичних обмежень для цього не існує", - сказав заступник міністра оборони.

За даними прес-служби Міноборони РФ, Антонов звернув увагу на заяви, що прозвучали з Києва, про Чорноморський флот, зокрема, що всі військові мають бути у межах територій, які передбачені чинним законодавством, а будь-які пересування розцінюватимуться як військова агресія Росії щодо України.

Антонов відзначив, що Чорноморський флот базується на території України в суворій відповідності з чинними російсько-українськими угодами. “Місця дислокації, чисельність особового складу і кількість озброєнь російських військових підрозділів суворо відповідають угоді між РФ і Україною", - наголосив Антонов.

За його словами, Чорноморський флот діє в штатному режимі, а його військовослужбовці займаються бойовою підготовкою.

Антонов сказав, що Міноборони Росії продовжуватиме фінансово підтримувати громадян України, які працюють в інтересах Чорноморського флоту, і виконає всі фінансові зобов'язання щодо перебування флоту в Криму.

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Як повідомляв УНІАН, невідомі зі зброєю захопили сьогодні, 27 лютого, вранці будівлі кримського парламенту і уряду. Їхні вимоги досі не озвучені.

При цьому у бік Сімферополя вранці рухалися 7 БТР без пізнавальних знаків.

Прес-секретар кримського прем'єра Віолета Лісіна на своїй сторінці в Facebook підтвердила, що сім БТР біля села Укромне належать Чорноморському флоту Російської Федерації.

Пізніше стало відомо, що колону російських БТРів, що рухалися у бік Сімферополя, зупинив пост ДАІ. «Дело» з посиланням на повідомлення очевидця відзначає, що колону російських БТРів, що рухалися у бік Сімферополя, зупинив пост ДАІ. "БТРи зупинилися біля поста ДАІ. Ті, хто був у них, повідомили, що у них планові навчання. Після спілкування з ДАІшниками, вони розвернулися і рушили у зворотному напрямі", - розповів очевидець з місця події.

В.о. Президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов заявив, що пересування військових Чорноморського флоту РФ поза межами, визначеними угодою, розцінюватиметься Україною як “військова агресія”.

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