З'їзд Партії регіонів перенесено - Чечетов

Як передає кореспондент УНІАН, це випливає з його відповіді на питання коментарі журналістів щодо інформації про перенесення з'їзду з 22 на 29 березня.

“Перенесли. Тому що дуже серйозно готується з'їзд партії”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що з’їзд ПР перенесено з 22 на 29 березня. Раніше з'їзд планувався на 1 березня. Потім називалася дата 15 березня, за день до референдуму в Криму, на який були винесені питання про приєднання до Росії і відновлення Конституції автономії 1992 року. Пізніше стало відомо, що нова дата проведення з'їзду - 22 березня - після референдуму в Криму.