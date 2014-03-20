З'їзд Партії регіонів перенесено - Чечетов
13:34, 20 березня 2014Політика
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Народний депутат від Партії регіонів Михайло Чечетов зазначає, що з'їзд Партії регіонів було перенесено на більш пізній термін через «серйозну підготовку» до нього.
Чечетов пояснив причини переносу з'їзду
Як передає кореспондент УНІАН, це випливає з його відповіді на питання коментарі журналістів щодо інформації про перенесення з'їзду з 22 на 29 березня.
“Перенесли. Тому що дуже серйозно готується з'їзд партії”, - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що з’їзд ПР перенесено з 22 на 29 березня. Раніше з'їзд планувався на 1 березня. Потім називалася дата 15 березня, за день до референдуму в Криму, на який були винесені питання про приєднання до Росії і відновлення Конституції автономії 1992 року. Пізніше стало відомо, що нова дата проведення з'їзду - 22 березня - після референдуму в Криму.
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