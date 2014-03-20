СБУ затримала шпигуна з Генштабу збройних сил Росії

Служба безпеки України затримала громадянина Російської Федерації В.Макарова, кадрового співробітника Головного розвідувального управління Генерального штабу збройних сил РФ, повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ.

Встановлено, що іноземець протягом двох років перебував на території України під чужими установчими даними як громадянин України і активно вербував наших громадян, переважно військовослужбовців, для отримання інформації, що становить державну таємницю.

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Крім того, під прикриттям співробітника ГО «Антикорупційний комітет України» російський шпигун збирав компрометуючі матеріали корупційного характеру на посадових осіб держави та передавав їх до Росії для шантажу українських посадовців.

20 березня ц. р. у м. Чернігів зловмисника затримано «на гарячому» під час одержання ним документації з грифом «таємно» стосовно новітніх систем самонаведення боєголовок. Згідно з висновком державного експерта з питань таємниці, документи, отримані іноземцем, належать до відомостей, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці держави.

СБ України розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України.