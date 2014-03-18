Путін: Війська РФ не входили до Криму, вони й так там вже знаходилися

Збройні сили РФ не входили до Криму і Росія не перевищувала чисельність військ, що знаходяться на базі - 25 тисяч осіб, заявив президент Росії Володимир Путін, передає ИТАР-ТАСС.

Читайте такожПутін погодився прийняти Крим і Севастополь до складу Росії

"Так, президент РФ отримав від верхньої палати парламенту право використовувати Збройні сили РФ в Україні, але цим правом не скористався. Збройні сили Росії не входили до Криму. Вони й так там вже знаходилися у відповідності з міжнародним договором. Ми посилили наше угруповання, але при цьому навіть не перевищили штатну чисельність наших Збройних сил у Криму. Вона передбачена в обсязі 25 тисяч осіб. В цьому просто не було необхідності", - підкреслив Путін.