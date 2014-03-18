У Фірташа спростували заяву МЗС про його екстрадицію до США

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Group DF.

"Офіційно повідомляємо, що сьогоднішня заява директора департаменту інформаційної політики МЗС Євгена Перебийніса про те, що суд міста Відень ухвалив рішення про екстрадицію українського бізнесмена Дмитра Фірташа до США, не відповідає дійсності і є неправдивою", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, директор департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс сьогодні заявив журналістам про рішення суду Відня про екстрадицію українського бізнесмена Дмитра Фірташа до США.

Правоохоронні органи Австрії затримали Фірташа 12 березня у Відні за запитом ФБР США.

Група Group DF, власником якої є Фірташ, повідомила, що "дії правоохоронних органів Австрії щодо Дмитра Фірташа не пов'язані ні з ситуацією в Україні, ні з діяльністю групи в Європі та Америці, а стосуються інвестиційного проекту 2006 року".

14 березня Земельний суд Відня у кримінальних справах присудив Фірташу екстрадиційний арешт.

Водночас у суді наголосили, що, окрім призначення екстрадиційного арешту, суддя ухвалив рішення про внесення Фірташем 125 млн євро застави. Якщо український бізнесмен сплатить вказану суму в повному обсязі, пояснили в суді, він буде звільнений з-під варти під зобов'язання не залишати територію Австрії. Сума застави визначена з огляду на фінансовий стан обвинуваченого та тяжкість інкримінованих злочинів.