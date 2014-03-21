Яценюк заявив, що Україні доведеться купувати російський газ навіть по $500

Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час телемарафону на телеканалі 1+1.

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За його словами, Україна є повністю енергетично залежною від Росії, і відмовитися від її газі Україні зараз неможливо.