Українські військові в Криму мають протриматися ще три-чотири дні - Тимошенко

Про це сказала лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко у програмі «Шустер лайф» на Першому Національному телеканалі.

«Наскільки я знаю, плани сьогодні стосуються трьох-чотирьох днів», - сказала Тимошенко, говорячи про подальше перебування українських військових в Криму.

Вона зауважила, що в Криму є багато мужніх, фахових людей, які витримують дуже сильний тиск з боку російських військових.

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«Нам зараз вони потрібні для того, щоб захистити наші східні і південні кордони, ми не можемо втратити цей потенціал», - сказала Тимошенко.

Водночас, за її словами, Україна піклуватиметься про всіх громадян України, які сьогодні залишаються в Криму.

Тимошенко повідомила, що сьогодні зустрічалась з лідерами кримськотатарського народу, які розповіли про реальні результати референдуму в Криму. За її словами, насправді за приєднання до РФ проголосували лише 34% кримчан. За її словами, Україна не визнає анексії Криму і тому не може відмовитись від допомоги людям, які проживають на її території. Вона вважає неприпустимим відключати водопостачання, газ тощо для власних громадян, «опускаючись до методів Путіна».

«Ми завжди будемо поряд з ними, і ніякі крокі недружні через те, що там окупанти, не мусять стосуватися нашого народу, який залишився в Криму», - наголосила Тимошенко.

Вона вважає, що відмова від підтримки кримчан стане капітуляцією України.