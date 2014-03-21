У Криму звільнили ще двох заручників

У Криму звільнили двох викрадених українців - кінооператорів Юрія Грузинова та Ярослава Пілунського. Про це повідомив кореспондент з Херсону в ефірі телемарафону ТСН.

Як розповіли звільнені, їх "били дуже професійно, так, щоб не лишати слідів". Вони не могли точно сказати, де їх тримали. Також, за їхніми словами, від них вимагали "явки, паролі, де Правий сектор".

Останнє питання - де Правий сектор - було, за словами заручників, основним, що цікавило викрадачів. Приводом для викрадення стали знайдені в мобільному телефоні одного з них контакти людей, пов'язаних з Майданом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що викрадачі звільнили командувача ВМС України та ще сімох активістів.