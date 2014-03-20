У Криму звільнили командувача ВМС України та ще сімох активістів

У Криму звільнені українські заручники – громадські активісти та військові. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За його словами, Сергій Ковальський проінформував, що на адміністративному кордоні між Кримом і Херсонською областю біля села Чонгар на волю вийшли Анатолій Ковальський та Андрій Щекун.

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Сергій Ковальський каже, що цих людей обміняли, але не уточнив, на кого саме.

Деякі джерела повідомляють, що всього звільнили сімох заручників - у тому числі, Михайла Вдовченка, який зник після антивоєнного мітингу.

Про звільнення заручників на своїй сторінці у Facebook повідомив і депутат Верховної Ради Анатолій Гриценко. Його син, активіст Автомайдану Олексій Гриценко був серед людей, затриманих представниками самопроголошеної влади Криму.

"Щойно отримав дзвінок від сина: на Чонгарі, все в порядку, заручників звільнили! Вам усім дякую за підтримку!", - написав Анатолій Гриценко.

У свою чергу, Lb.ua повідомляє, що всього відпустили вісім заручників. Згідно з даними народного депутата Андрія Сенченка, це: командувач ВМС України Сергій Гайдук, активісти Андрій Щекун, Анатолій Ковальський, Михайло Давиденко, Максим Тривіденко, Сергій Супрун, Юрій Шевченко, Олексій Гриценко.

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Ще двоє активістів - Варшавський та Пивоваров були відпущені раніше. Доля ще двох - Грузинова та Пілунського - уточнюється, але вони повинні бути звільнені, за попередньою інформацією, протягом дня.

Повідомлялося, що серед викрадених була також дівчина, її, за словами нардепа, також відпустили напередодні.

Одночасно з тим, на сайті в. о. Президента, Голови Верховної Ради України Олександра Турчинова вже з'явилося повідомлення, що Сергія Гайдука та всіх "цивільних заручників" звільнили вночі.

"Відповідно до вимог української Сторони, оголошеній в заяві в. о. Президента, Голови Верховної Ради України Олександра Турчинова, сьогодні вночі був звільнений Командувач ВМС України контр-адмірал Сергій Гайдук та всі цивільні заручники, (включаючи сина народного депутата України А. Гриценка), яких захопили російські військові та представники самопроголошеної влади у Криму", - наголошується у повідомленні.

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Серед звільнених заручників є й поранені. Українська правда повідомляє, що один із заручників дістав вогнепальне поранення. Решта перебуває в нормальному стані.

"Всі їдуть додому. Їх зустріне швидка й автобус, повезуть спершу до Херсона", - повідомляє видання.

Також зазначається, що відпустили поки не всіх заручників - "як мінімум двох людей - Славу і Юру з Babylon'13 – не відпустили". Видання наголошує, що більше 10 українців були захоплені в Криму станом на 19 березня. Серед них, окрім названих, - головний тренер хокейної команди "Леви", режисер "Вавилон 13" та інші.