Тенюх звинуватив військових в Криму у "слабкій моральній обстановці" і наказав "не плакатись"

Тенюх у рамках телемарафону ТСН повідомив, що наказ оборонятись був даний військовим, а також армійці давно отримали дозвіл на використання зброї.

Нерішучі дії військових на місцях міністр пояснив поганою підготовкою армії та недостатньою увагою до військової підготовки протягом спокійних років.

Заступник командира батальйону Керченської морської піхоти Олексій Нікіфорову прямому ефірі сказав міністру, що його підлеглі знаходяться у скрутному становищі через невизначеність дій з центру.

Нікіфоров також звинуватив в.о. міністра в тому, що той жодного разу не розмовляв з командиром по телефону.

"Жодного представника генштабу за весь цей час не було на території частини. Жодного представника командування Військово-морських сил не було на території частини за весь час з першого числа. У мене кожен день були тільки представники Російської Федерації. Я їхніх генералів вивчив більше, ніж своїх, розумієте?" - заявив він.

За його словами, в його частині є охочі перейти на бік Російської Федерації.

Нікіфоров нагадав, що в п'ятницю на території частини, яка раніше блокувалася, було піднято російський триколор.

"У мене на даний момент 49 осіб, які хочуть виїхати в Україну (на материк). Які хочуть виконувати завдання за призначенням у Збройних силах України. І ще осіб 20, які хочуть просто звільнитися. Які не можуть вже навіть думати про те, щоб служити. І інші просто хором підписують зараз контракти і рапорти про те, щоб служити Збройних силах Росії", - сказав він.

У відповідь на це був звинувачений у слабкому характері.

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"Перше – ви військова людина, якщо ви зрадили присязі, то так і скажіть, і не треба тут розказувати. Ви повинні мужньо виносити всі тяготи. А плакатись – це питання не для мужчини, і тим більш не для піхотинця. Мені прикро, що у вас така слабка моральна обстановка в колективі. Коли ви набирали своїх контрактників, повинні були думати про цей час, а не про "потішні війська"", - заявив Тенюх.

Також у недостатній підготовці він звинуватив офіцерів з виховання і парламент, який не дає армії вказівки щодо подальших дій на півострові.