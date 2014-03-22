У Ставицького знайшли 42 кг золота й кілька мільйонів доларів - ЗМІ

12:33, 22 березня 2014
Політика
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Про це ЗМІ повідомило джерело в правоохоронних органах.

У Ставицького знайшли 42 кг золота

Під час обшуку в помешканнях та офісах екс-міністра палива та енергетики Едуарда Ставицького знайшли 42 кг золота і кілька мільйонів доларів

Про це Еспресо.TV повідомило джерело в правоохоронних органах.

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Як раніше повідомляв УНІАН, вчора Генпрокуратура разом з УБОЗ МВС України провела обшук в помешканнях та офісах, які належать колишньому міністру палива та енергетики Едуарду Ставицькому.

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