У Ставицького знайшли 42 кг золота й кілька мільйонів доларів - ЗМІ
12:33, 22 березня 2014Політика
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Про це ЗМІ повідомило джерело в правоохоронних органах.
У Ставицького знайшли 42 кг золота
Під час обшуку в помешканнях та офісах екс-міністра палива та енергетики Едуарда Ставицького знайшли 42 кг золота і кілька мільйонів доларів
Про це Еспресо.TV повідомило джерело в правоохоронних органах.
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Як раніше повідомляв УНІАН, вчора Генпрокуратура разом з УБОЗ МВС України провела обшук в помешканнях та офісах, які належать колишньому міністру палива та енергетики Едуарду Ставицькому.
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