Присутність українських військ у Криму необхідна до 27 березня - експерт

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи "Інформаційний Спротив" Дмитро Тимчук.

«Головний наказ Міноборони щодо Криму полягає в тому, щоб українські війська стояли. До 27 березня Генасамблея ООН повинна розглянути звернення України з приводу визначення Криму демілітаризованою зоною. Для того, щоб наше зовнішньополітичне відомство могло вести торг в Генасамблеї, нам необхідна присутність в Криму наших військових», - вважає військовий експерт.

Тимчук пояснив, що «одна справа: коли Україна виступає в статусі повноправного учасника процесу, коли ми заявляємо – йдемо на мирову – Росія виводить свої війська і ми виводимо свої», але Україна опиняється в абсолютно іншій ролі, «якщо наших військових у Криму не буде, коли Росія вже вважає Крим своєю територією, зі своїм військовим контингентом».

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Також експерт упевнений, що контроль Росії над Кримом буде вельми сумнівним, якщо на цій території не буде російських військ, попри всі процедури приєднання Криму до Російської Федерації.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі відбулося засідання РНБО, на якому було ухвалено рішення доручити Міністерству оборони провести передислокацію військових частин у Криму.

Також РНБО доручила Кабміну провести евакуацію сімей військовослужбовців, для яких є реальна загроза їхньому життю і здоров'ю.