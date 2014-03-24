Завтра Яценюк проведе засідання Кабміну
16:00, 24 березня 2014Політика
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Завтра, у вівторок, відбудеться засідання уряду.
Завтра відбудеться засідання уряду
Завтра, 25 березня, під головуванням прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка відбудеться засідання уряду.
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Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, початок заходу - 15.00.
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