З'явилось відео захоплення "Костянтина Ольшанського"

00:09, 25 березня 2014
Політика
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В інтернеті з'явилося відео захоплення росіянами корабля "Костянтин Ольшанський".

Фото Алексея Тамразова

Ролик на YouTube виклала кримська журналістка Ліля Абібулаєва.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти з боєм захопили український ВДК «Костянтин Ольшанський». 

Всього на кораблі після того, як частина екіпажу покинула корабель, залишився 21 чоловік. 

Залишки команди забарикадувалися в кают-компанії. 

До корабля підплив буксир ЧФ Росії, з нього висадилися загарбники.

Корабель захоплювали зі світлошумовими гранатами та димовими шашками. Також було чути постріли з автоматичної зброї. 

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