З'явилось відео захоплення "Костянтина Ольшанського"
00:09, 25 березня 2014Політика
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В інтернеті з'явилося відео захоплення росіянами корабля "Костянтин Ольшанський".
Штурм росіянами корабля "Костянтин Ольшанський". Фото Алексея Тамразова
Ролик на YouTube виклала кримська журналістка Ліля Абібулаєва.
Як повідомляв УНІАН, російські окупанти з боєм захопили український ВДК «Костянтин Ольшанський».
Всього на кораблі після того, як частина екіпажу покинула корабель, залишився 21 чоловік.
Залишки команди забарикадувалися в кают-компанії.
До корабля підплив буксир ЧФ Росії, з нього висадилися загарбники.
Корабель захоплювали зі світлошумовими гранатами та димовими шашками. Також було чути постріли з автоматичної зброї.
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