З'явилось відео захоплення "Костянтина Ольшанського"

Ролик на YouTube виклала кримська журналістка Ліля Абібулаєва.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти з боєм захопили український ВДК «Костянтин Ольшанський».

Всього на кораблі після того, як частина екіпажу покинула корабель, залишився 21 чоловік.

Залишки команди забарикадувалися в кают-компанії.

До корабля підплив буксир ЧФ Росії, з нього висадилися загарбники.

Корабель захоплювали зі світлошумовими гранатами та димовими шашками. Також було чути постріли з автоматичної зброї.