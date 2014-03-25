Рада не змогла звільнити членів Ради НБУ

Як передає кореспондент УНІАН, за цей проект постанови парламент голосував двічі, але спочатку було лише 213 голосів народних депутатів, а потім - 219.

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Проектом постанови передбачалося звільнити членів Ради Нацбанку у зв’язку із закінченням строку повноважень: Михайла Гончарова, Василя Горбаля, Сергія Клюєва, Бориса Колеснікова, Петра Порошенка, Ігоря Прасолова.