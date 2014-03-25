Рада не змогла звільнити членів Ради НБУ
17:29, 25 березня 2014Політика
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Верховна Рада України на підтримала проект постанови “Про звільнення членів Ради Національного банку України (реєстраційний номер 4425).
За рішення проголосувало 219 нардепів
Як передає кореспондент УНІАН, за цей проект постанови парламент голосував двічі, але спочатку було лише 213 голосів народних депутатів, а потім - 219.
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Проектом постанови передбачалося звільнити членів Ради Нацбанку у зв’язку із закінченням строку повноважень: Михайла Гончарова, Василя Горбаля, Сергія Клюєва, Бориса Колеснікова, Петра Порошенка, Ігоря Прасолова.
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