У Криму має відбутися не деескалація конфлікту, а деокупація української території - Порошенко

Як повідомили УНІАН у прес-службі Порошенка, про це він сказав під час зустрічі з генеральним секретарем Ради Європи Торбйорном Ягландом і міністром закордонних справ Австрії, головою Комітету міністрів закордонних справ Ради Європи Себастіаном Курцем.

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Порошенко наголосив на необхідності негайного застосування всіх міжнародно-правових механізмів для мирного врегулювання ситуації в Криму, оскільки відлік часу до «гарячого протистояння» йде на години. «Негайне створення моніторингової місії під егідою Ради Європи дозволить отримати достеменну інформацію про ситуацію в Криму, а також дасть можливість чітко координувати дії на півострові», - зазначив він.

Порошенко підтримав необхідність приїзду місії Ради Європи із захисту прав національних меншин, під час роботи якої Україна має продемонструвати прозорість і показати, що в жодному регіоні країни немає жодного утиску прав національних меншин, люди мають повну можливість реалізовувати свої громадянські права, спілкуватися тією мовою, якою їм зручно спілкуватися.

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Він наголосив на актуальності повернення до питання створення слідчої панелі під керівництвом генсека Ради Європи, яка буде представлена всіма сторонами українського суспільства для розслідування злочинів, що мали місце 30 листопада, 1 грудня, 11 грудня, 18-20 лютого тощо. «Це дозволить провести об’єктивне та неупереджене розслідування подій під час протистояння українського народу з колишньою владою та притягнути винних до відповідальності», - підкреслив він.

Сторони обговорили пропозицію Ради Європи про надання допомоги в організації експертизи у галузі прав людини, зокрема прав національних меншин у різних регіонах України, включно з територією Криму. Також досягнута домовленість про створення міжнародної консультативної групи для спостереження за розслідуванням актів насильства в країні, включно з останніми порушеннями прав людини у Криму, які останнім часом набувають масового характеру. В подальшому планується розширити роботу цієї місії в Криму. Окремим пунктом роботи місії буде розслідування умов, у яких перебувають українські військові, стримуючи пряму агресію та уникаючи провокацій, ризикуючи власним життям.

Порошенко повідомив, що зараз готується розгляд кримського питання на Раді міністрів Ради Європи, яка має дати оцінку діям РФ.

У свою чергу Ягланд зазначив, що позиція Ради Європи полягає в неприпустимості вирішення політичних питань військовими методами і необхідності негайної деескалації військової присутності Російської Федерації в Криму. За словами Ягланда, необхідно негайно вивести російські війська в місця дислокації частин у кількості, що передбачена діючими українсько-російськими угодами та міжнародними зобов’язаннями Росії.

Курц підтвердив готовність винесення кримського питання на найближче засідання Ради міністрів закордонних справ Ради Європи для позачергового обговорення.