Турчинов обіцяє вибори без зловживань адмінресурсом

Про це йдеться в його зверненні, яке транслював телеканал “Рада”.

Турчинов наголосив: “Ми зробимо все, щоб ці вибори були чесними, прозорими, демократичними. Я забезпечу, щоб жоден чиновник - ні центрального рівня, ні регіонального рівня - не мав можливості впливати на результати цих виборів, або впливати на вашу думку”.

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При цьому він підкреслив: “Ми заблокуємо будь-який адміністративний тиск на вас”.

Турчинов підкреслив: “Ми не дозволимо, щоб жодна бюджетна копійка була використана в політичній боротьбі”. При цьому він висловив сподівання, що “українці оберуть президента, гідного їхньої довіри”.