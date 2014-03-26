Турчинов обіцяє вибори без зловживань адмінресурсом
15:37, 26 березня 2014Політика
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В.о президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов наголосив, що влада на президентських виборах не дозволить застосовувати адміністративний ресурс.
Влада не дозволить застосування адмінресурсу на виборах - Турчинов
Про це йдеться в його зверненні, яке транслював телеканал “Рада”.
Турчинов наголосив: “Ми зробимо все, щоб ці вибори були чесними, прозорими, демократичними. Я забезпечу, щоб жоден чиновник - ні центрального рівня, ні регіонального рівня - не мав можливості впливати на результати цих виборів, або впливати на вашу думку”.
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При цьому він підкреслив: “Ми заблокуємо будь-який адміністративний тиск на вас”.
Турчинов підкреслив: “Ми не дозволимо, щоб жодна бюджетна копійка була використана в політичній боротьбі”. При цьому він висловив сподівання, що “українці оберуть президента, гідного їхньої довіри”.
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