МЗС повідомляє про російські безпілотники та військову техніку на кордоні

Міністерство закордонних справ України заявляє, що Росія продовжує заходи з метою подальшої дестабілізації обстановки в південно-східних регіонах України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформації політики МЗС Євген Перебийніс.

Він також зазначив, посилаючись на інформацію силових структур, що продовжується перегрупування Збройних сил РФ у прикордонних з Україною районах, зокрема на території Брянської області. Спостерігається скупчення військової техніки в районі населеного пункту Чуровичі Клімовського району Брянської області, зазначив Перебийніс.

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Крім того, РФ активно використовує безпілотні літальні апарати для ведення повітряної розвідки та контролю обстановки в прикордонних регіонах України.

Він зазначив, що протягом останніх двох днів на ділянці Східного регіонального управління зафіксовано понад 40 польотів російських безпілотних літаків.