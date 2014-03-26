ГПУ зобов’язала прокурорів посилити правовий і соцзахист військових та їх сімей

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГПУ, це пов’язано з указом виконувача обов’язків президента України Олександра Турчинова, яким введено в дію рішення РНБО України від 23 березня «Про передислокацію військових частин (підрозділів), установ та організацій Збройних cил України, інших військових формувань і правоохоронних органів України з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя в інші регіони України».

Як зазначив начальник Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Петро Візнюк, враховуючи передислокацію значної кількості військових частин, Генеральною прокуратурою України направлено лист прокурорам регіонів з нагляду за додержанням законів у військовій сфері, яким їх зобов’язано посилити нагляд за додержанням законів на даному напрямку діяльності.

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У листі звернуто увагу на необхідність налагодження тісної взаємодії з територіальними органами прокуратури, принципове та своєчасне реагування на факти неналежного виконання своїх обов’язків та бездіяльність службових осіб органів військового управління та органів місцевого самоврядування, якими порушуються законні права військовослужбовців і членів їх сімей.

Одночасно начальник Головного управління Генпрокуратури зауважив, що основні зусилля прокурорів спрямовуватимуться на питання забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями, своєчасності та повноти виплати грошового забезпечення та заробітної плати, матеріальної допомоги при зміні місця служби військовослужбовцями, отримання інших передбачених законодавством соціальних виплат.

«Органи прокуратури принципово та своєчасно реагуватимуть на факти неналежного виконання своїх обов’язків та бездіяльність службових осіб, якими порушуватимуться законні права та інтереси військовослужбовців та членів їх сімей», - підкреслив Візнюк.