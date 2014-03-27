ВР буде працювати до завершення розгляду всіх питань порядку денного

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 233 із 346 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Разом з тим у сесійній залі перед голосуванням сталася словесна перепалка.Читайте такожКабмін пропонує парламенту призначити Козаченка віце-прем'єром

Лідер КПУ Петро Симоненко вимагав надати слово для репліки, оскільки його прізвище було згадано під час виступу народного депутата України Ірини Геращенко (фракція “УДАР”), яка сказала, що після довгої відсутності в сесійній залі парламенту прийшов “гість краснокожих”, тобто Симоненко.

Також лідер “Свободи” Олег Тягнибок наголосив,що фракції ПР та КПУ, які не голосують за рішення парламенту, “розкрадали державну скарбницю” і спричинили нинішню ситуацію в країні.

Голова Верховної Ради Олександр Турчинов ігнорував прохання Симоненка, зазначаючи, що необхідно приходити у парламент і голосувати. На підтримку Симоненка вийшли ряд депутатів із фракції ПР, в тому числі і лідер фракції Олександр Єфремов.Читайте такожУряд вніс у ВР законопроект про зміни до бюджету на 2014 рік

Однак Симоненку так і не було дано слова. Але Турчинов пообіцяв, що слово для репліки буде надано пізніше.

Зараз у парламенті виступає прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.