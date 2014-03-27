Сепаратисти склали список персон нон-грата в Криму

Список опублікований на сайті парламенту Криму. Зокрема, в нього входять, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, виконуючий обов'язки Президента України Олександр Турчинов, лідер партії ВО "Свобода" Олег Тягнибок і його однопартійці, депутати від ПР Ганна Герман, Сергій Тігіпко, Михайло Чечетов та інші.

1. Абдуллін Олександр Рафкатович

2. Аваков Арсен Борисович

3. Аверченко Сергій Миколайович

4. Агафонова Наталія Володимирівна

5. Андрієвський Дмитро Йосипович

6. Апостол Михайло Володимирович

7. Ар'єв Володимир Ігорович

8. Атрошенко Владислав Анатолійович

9. Баграєв Микола Георгійович

10. Бадаєв Руслан Геннадійович

11. Балога Віктор Іванович

12. Балога Павло Іванович

13. Барвіненко Віталій Дмитрович

14. Бахтеєва Тетяна Дмитрівна

15. Безбах Яків Якович

16. Біловол Олександр Миколайович

17. Білий Олексій Петрович

18. Бєлькова Ольга Валентинівна

19. Бенюк Богдан Михайлович;

20. Березкін Станіслав Семенович

21. Блавацький Михайло Васильович

22. Благодир Юрій Анатолійович

23. Бобов Геннадій Борисович

24. Богословська Інна Германівна

25. Бойко Володимир Богданович

26. Бондарєв Костянтин Анатолійович

27. Бондаренко Володимир Дмитрович

28. Бондарчук Олег Володимирович

29. Бондар Віктор Васильович

30. Бригинець Олександр Михайлович

31. Бриченко Ігор Віталійович

32. Бублик Юрій Васильович

33. Бурбак Максим Юрійович

34. Буряк Сергій Васильович

35. Бутківський Віктор Володимирович

36. Бушко Іван Іванович

37. Ванзуряк Роман Степанович

38. Васадзе Таріел Шакрович

39. Васюник Ігор Васильович

40. Ващук Катерина Тимофіївна

41. Вечерко Володимир Миколайович

42. Вітів Анатолій Миколайович

43. Власенко Сергій Володимирович

44. Вознюк Юрій Володимирович

45. Волков Олександр Анатолійович

46. Волков Олександр Михайлович

47. Гайдош Іштван Ференцович

48. Гелевей Олег Іванович

49. Гєллєр Євгеній Борисович

50. Геращенко Ірина Володимирівна

51. Герега Олександр Володимирович

52. Гержов Юрій Іванович

53. Герман Ганна Миколаївна

54. Гінка Ярослав Ярославович

55. Гіршфельд Анатолій Мусійович

56. Гладій Василь Іванович

57. Глазунов Сергій Миколайович

58. Головко Валерій Анатолійович

59. Головко Михайло Йосипович

60. Горіна Ірина Анатоліївна

61. Гриневич Лілія Михайлівна

62. Гриценко Анатолій Степанович

63. Грушевський Віталій Анатолійович

64. Гузенко Костянтин Олександрович

65. Гурвіц Едуард Йосипович

66. Данілов Віталій Богданович

67. Даценко Леонід Миколайович

68. Демішкан Володимир Федорович

69. Денісова Людмила Леонтіївна

70. Деревляний Василь Тимофійович

71. Дерев'янко Юрій Богданович

72. Деркач Андрій Леонідович

73. Джига Микола Васильович

74. Дзензерський Денис Вікторович

75. Дмитрук Микола Ілліч

76. Долженков Олександр Валерійович

77. Домбровський Олександр Георгійович

78. Донець Тетяна Анатоліївна

79. Доній Олександр Сергійович

80. Дубіль Валерій Олександрович

81. Дубневич Ярослав Васильович

82. Дубовой Олександр Федорович

83. Дудка Олександр Іванович

84. Дудка Володимир Володимирович

85. Дирив Анатолій Борисович

86. Єгоров Олександр Миколайович

87. Єдін Олександр Йосипович

88. Ємець Леонід Олександрович

89. Єремеєв Ігор Миронович

90. Жванія Давид Важаєвич

91. Жеребнюк Віктор Миколайович

92. Жук Микола Васильович

93. Журавський Віталій Станіславович

94. Забзалюк Роман Омелянович

95. Заболотний Григорій Михайлович

96. Задорожний В'ячеслав Казимирович

97. Зарубінський Олег Олександрович

98. Зелик Руслан Богданович

99. Зубик Володимир Володимирович

100. Зубко Геннадій Григорович

101. Іванчук Андрій Володимирович

102. Івахів Степан Петрович

103. Ілик Роман Романович

104. Іллєнко Андрій Юрійович

105. Ільюк Артем Олександрович

106. Іонова Марія Миколаївна

107. Іщенко Валерій Олександрович

108. Кайда Олексій Петрович

109. Калетнік Григорій Миколайович

110. Кальцев Сергій Федорович

111. Кальченко Валерій Михайлович

112. Канівець Олег Леонідович

113. Каплін Сергій Миколайович

114. Карпунцов Валерій Віталійович

115. Карташов Євген Григорович

116. Катеринчук Микола Дмитрович

117. Кацуба Володимир Михайлович

118. Кацуба Сергій Володимирович

119. Кінах Анатолій Кирилович

120. Кириленко В'ячеслав Анатолійович

121. Кириленко Іван Григорович

122. Кириленко Павло Веніамінович

123. Кіссе Антон Іванович

124. Клімов Леонід Михайлович

125. Кличко Віталій Володимирович

126. Клюєв Сергій Петрович

127. Княжицький Микола Леонідович

128. Князевич Руслан Петрович

129. Ковальчук Віталій Анатолійович

130. Ковач Василь Ілліч

131. Кожем'якін Андрій Анатолійович

132. Козуб Олександр Андрійович

133. Кондратюк Олена Констянтиновна

134. Корнійчук Олександр Олександрович

135. Королюк Валентин Анатолійович

136. Котеляк Лідія Леонідівна

137. Кошулинський Руслан Володимирович

138. Кравчук Василь Петрович

139. Кривецький Ігор Ігорович

140. Круглов Микола Петрович

141. Крук Юрій Борисович

142. Кужель Олександра Володимирівна

143. Кузьменко Сергій Анатолійович

144. Кузьмук Олександр Іванович

145. Кулініч Олег Іванович

146. Куніцин Сергій Володимирович

147. Кунченко Олексій Петрович

148. Купрейчик Ірина Валеріївна

149. Купчак Володимир Романович

150. Куренной Володимир Костянтинович

151. Куровський Іван Іванович

152. Курпіль Степан Володимирович

153. Кутовий Вячеслав Григорович

154. Кутовий Тарас Вікторович

155. Кучерук Микола Герасимович

156. Лабазюк Сергій Петрович

157. Лабунська Анжеліка Вікторівна

158. Ланьо Михайло Іванович

159. Льовочкіна Юлія Володимирівна

160. Леонов Едуард Володимирович

161. Литвин Володимир Михайлович

162. Лукашук Олег Григорович

163. Лук'янчук Руслан Валерійович

164. Лунченко Валерій Валерійович

165. Любоненко Юрій Вікторович

166. Ляпіна Ксенія Михайлівна

167. Ляшко Олег Валерійович

168. Макеєнко Володимир Володимирович

169. Мартиненко Микола Володимирович

170. Мартинюк Леонтій Святославович

171. Мартиняк Сергій Васильович

172. Марцінків Руслан Романович

173. Матіос Марія Василівна

174. Махніцький Олег Ігорович

175. Махніцький Олег Ігорович

176. Медуниця Олег Вячеславович

177. Мельник Євген Іванович

178. Мельник Станіслав Анатолійович

179. Мельниченко Володимир Володимирович

180. Мирний Олександр Борисович

181. Мирний Іван Миколайович

182. Мироненко Михайло Іванович

183. Мірошниченко Ігор Михайлович

184. Мисик Володимир Юрійович

185. Михальчишин Юрій Адріанович

186. Міщенко Андрій Миколайович

187. Міщенко Сергій Григорович

188. Молоток Ігор Федорович

189. Момот Олександр Іванович

190. Москаленко Ярослав Миколайович

191. Мочков Олександр Борисович

192. Мошак Сергій Миколайович

193. Мошенський Валерій Захарович

194. Мхітарян Нвер Мнацаканович

195. Наконечний Володимир Леонтійович

196. Наливайченко Валентин Олександрович

197. Негой Федір Федорович

198. Немілостівий Віталій Олександрович

199. Немиря Григорій Михайлович

200. Ничипоренко Валентин Миколайович

201. Новак Наталія Василівна

202. Новинський Вадим Владиславович

203. Одарченко Юрій Віталійович

204. Омельченко Валерій Павлович

205. Оробець Олеся Юріївна

206. Остапчук Віктор Миколайович

207. Осуховський Олег Іванович

208. Павелко Андрій Васильович

209. Павленко Ростислав Миколайович

210. Павлов Костянтин Юрійович

211. Павловський Андрій Михайлович

212. Пазыняк Василь Степанович

213. Паламарчук Микола Петрович

214. Палатний Артур Леонідович

215. Палиця Ігор Петрович

216. Панькевич Олег Ігорович

217. Парубій Андрій Володимирович

218. Пацкан Валерій Васильович

219. Пашинський Сергій Володимирович

220. Петьовка Василь Васильович

221. Петренко Павло Дмитрович

222. Пехов Володимир Анатолійович

223. Пилипенко Володимир Пилипович

224. Пилипишин Віктор Петрович

225. Пинзеник Віктор Михайлович

226. Побер Ігор Миколайович

227. Полочанінов Володимир Геннадійович

228. Поляков Василь Леонідович

229. Поляченко Юрій Володимирович

230. Попеску Іван Васильович

231. Поплавський Михайло Михайлович

232. Порошенко Петро Олексійович

233. Пресман Олександр Семенович

234. Пригодський Антон Вікентійович

235. Продан Оксана Петрівна

236. Пишний Андрій Григорович

237. Развадовський Віктор Йосипович

238. Раупов Рустам Бурханович

239. Різаненко Павло Олександрович

240. Розенко Павло Валерійович

241. Романюк Роман Сергійович

242. Рудьковський Микола Миколайович

243. Рибак Володимир Васильович

244. Рябікін Павло Борисович

245. Сабій Ігор Михайлович

246. Савчук Юрій Петрович

247. Сальдо Володимир Васильович

248. Самойленко Юрій Павлович

249. Семенюк Артем Олексійович

250. Сенченко Андрій Віленович

251. Сергієнко Леонід Григорович

252. Сех Ірина Ігорівна

253. Сігал Євген Якович

254. Сікора Ольга Мирославівна

255. Сиротюк Олег Мирославович

256. Сиротюк Юрій Миколайович

257. Скосар Ігор Євгенович

258. Слюз Тетяна Ярославівна

259. Смітюх Григорій Євдокимович

260. Соболєв Сергій Володимирович

261. Сольвар Руслан Миколайович

262. Сорока Микола Петрович

263. Стаднійчук Роман Васильович

264. Стець Юрій Ярославович

265. Стойко Іван Михайлович

266. Стоян Олександр Миколайович

267. Сухий Ярослав Михайлович

268. Сушкевич Валерій Михайлович

269. Табалов Олександр Миколайович

270. Табалов Андрій Олександрович

271. Табачник Яків Пиневич

272. Тарасюк Борис Іванович

273. Тедеєв Ельбрус Сосланович

274. Терьохін Сергій Анатолійович

275. Тігіпко Сергій Леонідович

276. Тимошенко Віктор Анатолійович

277. Ткачук Геннадій Віталійович

278. Томенко Микола Володимирович

279. Труханов Геннадій Леонідович

280. Турманов Віктор Іванович

281. Турчинов Олександр Валентинович

282. Тягнибок Андрій Ярославович

283. Тягнибок Олег Ярославович

284. Фабрикант Світлана Самуіловна

285. Фаєрмарк Сергій Олександрович

286. Фаріон Ірина Дмитрівна

287. Федорук Микола Трохимович

288. Федорчук Ярослав Петрович

289. Федоряк Геннадій Дмитрович

290. Фіщук Олександр Георгійович

291. Фурман Олексій Юрійович

292. Фурсін Іван Геннадійович

293. Ханенко Святослав Михайлович.

294. Хміль Михайло Михайлович

295. Хомутиннік Віталій Юрійович

296. Циркін Ігор Маркович

297. Чернега Роман Тарасович

298. Чорноволенко Олександр Віленович

299. Черняков Валерій Вікторович

300. Чечетов Михайло Васильович

301. Чугунніков Віталій Семенович

302. Чудновський Віталій Олегович

303. Чумак Віктор Васильович

304. Шаблатович Олег Миколайович

305. Шаповалов Юрій Анатолійович

306. Шаров Ігор Федорович

307. Шатворян Вілен Григорович

308. Швець Віктор Дмитрович

309. Шевченко Олександр Аксентійович

310. Шевченко Андрій Віталійович

311. Шипко Андрій Федорович

312. Шкварилюк Володимир Васильович

313. Шлемко Дмитро Васильович

314. Шульга Володимир Петрович

315. Шуфрич Нестор Іванович

316. Щербань Артем Володимирович

317. Яворівський Володимир Олександрович

318. Янків Ігор Тарасович

319. Ярема Віталій Григорович

320. Яценко Антон Володимирович

321. Яценюк Арсеній Петрович