Руслана припускає, що загиблих на Майдані - втричі більше

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на брифінгу, не виключивши, що загиблих на Майдані може бути близько 300.

За словами Лижичко, бійці сотень самооборони Майдану неодноразово розповідали їй, що кількість загиблих не співпадає з офіційною версією: “Людину, з якою я спілкувалася, я чудово знаю, вона три місяці стояла на Майдані. Коли ми розмовляли, цей чоловік навів мені простий факт - в Будинку профспілок було 75 трупів, а заявили потім лише про 24».

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Крім того, додала Лижичко, «хлопці із самооборони однієї ночі підійшли до мене і розповіли, що знайшли свіже поховання під Києвом». «Видно було, що там захоронено багато людей. А керівник кладовища злякався і не хотів нічого говорити. Наступного ж дня сліди захоронення були ліквідовані», - сказала активістка.

Також, за словами Лижичко, вона отримувала багато інформації про те, що «людей спалювали в крематоріях, знищували в кислоті”.

При цьому Лижичко додала, що люди, які знають про факти масової загибелі майданівців, на сьогодні бояться свідчити навіть при новій владі, оскільки припускають, що між теперішньою та старою владою може існувати якась домовленість.

“Але без доказів це всього-на-всього припущення. Мені б не хотілося про це говорити”, - сказала вона.

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У свою чергу активістка організації “Євромайдан SOS” Олександра Матвійчук зазначила, що за даними її організації, на сьогодні кількість загиблих внаслідок акцій протесту сягає 118 осіб. За її словами, це люди, які загинули як безпосередньо під час протистояння у центрі Києві, так і ті, хто загинув в інших містах, був знайдений мертвим за нез’ясованих обставин або ж помер згодом внаслідок травм, отриманих в ході протистоянь.

Як повідомлялося, за офіційними даними, в ході акцій протесту в Україні загинули в січні-лютому 103 людини.