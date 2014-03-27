Міліція закликає “Правий сектор” припинити безчинства під ВР
21:16, 27 березня 2014Політика
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Столична міліція закликає активістів “Правого сектора” припинити порушення громадського порядку біля Верховної Ради.
Як повідомили УНІАН у Київському главку міліції, наразі біля ВР присутні до 1,5 тис. осіб начебто від “Правого сектора”.
На місце події підтягуються підрозділи міліції, щоб попередити будь-які провокації.
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Як повідомляв УНІАН, біля Верховної Ради понад 1 тис. людей дуже щільно підішли до будівлі.
За деякими даними, планується штурм приміщення парламенту.
В самому приміщення парламенту охорона зібралася біля дверей із щитами та вогнегасниками.
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