ВР спростила доступ до публічної інформації
21:25, 27 березня 2014Політика
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Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про інформацію" (у новій редакції) та Закону України "Про доступ до публічної інформації".
За рішення проголосували 235 нардепів
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували близько 235 народних депутатів із 296, зареєстрованих у сесійній залі.
Метою закону, яким внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Цивільного кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та до 53 законів України, є приведення деяких законодавчих актів України у відповідність із законами "Про інформацію" та "Про доступ до публічної інформації".
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