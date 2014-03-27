ВР спростила доступ до публічної інформації

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували близько 235 народних депутатів із 296, зареєстрованих у сесійній залі.

Метою закону, яким внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Цивільного кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та до 53 законів України, є приведення деяких законодавчих актів України у відповідність із законами "Про інформацію" та "Про доступ до публічної інформації".